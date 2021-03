POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 26.03.21 für den LK Peine

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 26.03.21 für den LK Peine

Peine (ots)

Diebstahl aus einem Pkw

Peine, Stederdorf, Heinrich-Hertz-Straße, 25.03.21, 19:30 Uhr

Am gestrigen Abend um 19:30 Uhr wurde die 74-jährige Geschädigte durch zwei bisher unbekannte Täter auf dem Kaufland Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße in Peine-Stederdorf angesprochen. Die Frau war gerade dabei ihre Einkäufe in ihren Pkw zu verstauen. Durch einen Mann wurde sie in ein Gespräch verwickelt. Im Gesprächsverlauf nahm die Frau dann wahr, wie eine Tür ihres Pkw geschlossen worden ist. Anschließend entfernten sich die beiden Täter und fuhren in einem silbernen Pkw in Richtung der A2 weg. Die Geschädigte stellt dann fest, dass ihr Handtasche, welche sich in ihrem Pkw befunden hatte, fehlte. Bisher konnten keine Hinweise zu den Tätern erlangt werden. Daher bittet die Polizei, dass sich Zeugen unter 05171/ 9990 bei der Polizei in Peine melden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein.

Diebstahl von Diesel

Peine, Vechelde, Brakestraße, 24.03.21 18:45 Uhr bis 25.03.21 06:00 Uhr

Zurzeit unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ca. 200 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw. Der Lkw war in der Brakestraße geparkt worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 250 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Schockanrufe im Bereich Edemissen

Peine, Edemissen, 25.03.21, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Im Laufe des gestrigen Nachmittags kam es im Bereich Edemissen zu vermehrten Schockanrufen. Die Anruferin teilte den Geschädigt mit, dass ein Familienmitglied einen schweren Unfall verursacht hätte und nun bei der Polizei sei. Da die Geschädigten den Betrugsversuch rechtzeitig erkannten, kam es seitens der Anruferin zu keiner Geldforderung. So entstand auch kein Schaden. Die Polizei leitete insgesamt vier Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Betruges ein.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Peine, Vöhrum, Kirchvordener Straße, 25.03.21, 20:40 Uhr

In Peine Vöhrum in der Kirchvordener Straße stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei ein Pkw, besetzt mit einer männlichen Person, fest. Die Beamten wollten den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nachdem die Beamten das Anhaltesignal gegeben hatten, beschleunigte der Mann das Fahrzeug und versuchte sich so einer Kontrolle zu entziehen. Durch mehrere Ortschaften im Landkreis Peine konnte der Pkw verfolgt werden. Hierbei missachtete der Fahrer mehrfach Ampel, welche rot zeigten. In der Ortschaft Burgdorf, in der Region Hannover, hielt der Pkw schließlich an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten diverse Verstöße fest. Das Kennzeichen, welches am Pkw angebracht war, war gestohlen. Zudem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Diebstahl, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

