POL-LIP: Kreis Lippe. Aktenzeichen XY berichtet über Raubüberfall in Detmold. Korrekturmeldung.

Lippe (ots)

Morgen (10. Februar 2021) berichtet die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ab 20:15 Uhr unter anderem über einen Fall aus Detmold: Am 22. April 2020 schlug ein bislang unbekannter Räuber seinem 26-jährigen Opfer in dessen Wohnung in der "Langen Straße" mit einem Hammer brutal auf den Kopf. Anschließend nahm sich der Täter verschiedene elektronische Geräte und Bargeld, sperrte den verletzten Mann in seinem Badezimmer ein und verschwand. Das 26-jährige schwerverletzte Opfer konnte sich aus dem Bad befreien und anschließend auf sich aufmerksam machen. Ein Phantombild des Täters sowie dessen Personenbeschreibung finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/detmold-schwerer-raub

Für den Leiter der Direktion Kriminalität der Polizei Lippe, Kriminalrat Carsten Seck, ist die Sendung Aktenzeichen XY ein verlässlicher Partner für die kriminalpolizeiliche Arbeit. "Durch diese Sendung erhält die Polizei häufig neue Impulse. Wir erhoffen uns weitere Ermittlungsansätze in diesem Fall", so der Kriminalrat. Neben dem Fernsehstudio in München hat auch die Polizei Lippe am Mittwoch, in der Zeit von 20 Uhr bis 24 Uhr, eine Hotline geschaltet. Sie erreichen unsere ermittelnden Kommissare unter der Rufnummer (05231) 609-3232. Oder per E-Mail: hinweise.lippe@polizei.nrw.de

Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung nach Zeugenhinweisen, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach Maßgabe der Bedeutung der einzelnen Hinweise entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für solche bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

