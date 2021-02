Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Zahlreiche Verkehrsbehinderungen durch Winterwetter auf lippischen Straßen.

Lippe (ots)

Trotz des vielen Schnees in Lippe ist ein Verkehrschaos im Kreisgebiet bislang ausgeblieben. Von gestern Morgen bis heute Morgen 6.00 Uhr wurde die Polizei zwar zu weiteren 10 witterungsbedingten Verkehrsunfällen gerufen, jedoch gab es außer Blechschäden keine verletzten Personen zu verzeichnen.

Aktuell kommt es aufgrund des Wetters allerdings zu einer hohen Anzahl an Verkehrsbehinderungen in ganz Lippe durch festgefahrene Fahrzeuge. Vor allem LKWs bleiben häufig im Schnee stecken und müssen befreit werden. Viele Straßen sind derzeit aufgrund von querstehenden Fahrzeugen oder Schneeverwehungen komplett gesperrt, unter anderem die Barntruper Straße zwischen Detmold-Mosebeck und Blomberg-Cappel sowie weiterhin die Gauseköte zwischen Detmold und Schlangen.

Die Polizei Lippe dankt allen öffentlichen Hilfskräften für die professionelle und engagierte Hilfe bei der Bewältigung des Schneechaos und der Bergung von liegengebliebenen Fahrzeugen! Ein Dank geht in diesem Zusammenhang auch an die große Hilfsbereitschaft von zahlreichen Lipperinnen und Lippern, die häufig helfend mit anpacken!

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiter vor Glätte und festgefahrenem Schnee. Für eine Teilnahme am Straßenverkehr sollten ausschließlich Fahrzeuge mit einer entsprechenden wintertauglichen Ausstattung durch Winterreifen und ggf. Schneeketten genutzt werden, um sicher durch die verschneiten Straßen zu kommen. Momentan muss immer damit gerechnet werden, dass Straßen gesperrt und nicht befahrbar sind. Die Polizei warnt davor, Straßen trotz Absperrungen zu befahren. In diesen Bereichen kommen selbst Einsatzkräfte und Räumdienste an ihre Leistungsgrenze.

