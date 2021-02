Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Spur im Schnee führt zum Täter.

Lippe (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags brach ein 28-jähriger Mann aus Detmold in einen auf dem Gelände der Hauptschule Heidenoldendorf, am Niedernfeldweg, abgestellten Bauwagen ein. Ob der Einbrecher etwas entwendet hat, steht noch nicht fest. Gegen 2:50 Uhr meldete ein Zeuge den Einbruch. Als die Beamten zum Tatort kamen, folgten sie den Fußspuren des Täters im Schnee. Diese führten letztendlich auf die Spur des 28-Jährigen, der sich demnächst für den Einbruch verantworten muss.

