Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf: Zigarettenautomat abgeflext und mit einem entwendeten Anhänger abtransportiert

Stavenhagen (ots)

Am 23.07.2020 gegen 04:00 Uhr wurde in der Demminer Straße in 17091 Tützpatz ein Zigarettenautomat abgeflext und entwendet. Aufmerksame Zeugen wurden auf Grund der lauten Geräusche aufmerksam und informierten die Polizei. Als die Beamten des Polizeireviers Malchin vor Ort eintrafen, war der Tatverdächtige nicht mehr vor Ort. Nach Rücksprache mit den Zeugen ist der Diebstahl wie folgt geschehen: Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat mit einer Flex den Zigarettenautomaten, der vor der dortigen Gaststätte stand, abgeflext, auf einen mitgeführten Anhänger abgekippt und abtransportiert. Diesen Anhänger hatte er mit seinem Fahrzeug zuvor so platziert, dass dies möglich war. Anschließend ist der Tatverdächtige mit dem Fahrzeug samt Zigarettenautomaten auf dem Anhänger in Richtung Demmin rasant davongefahren. Dabei behinderte er die, aus Richtung Demmin kommende landwirtschaftliche Zugmaschine mit ihm unbekannten Anbaugerät, welche danach in Richtung Altentreptow weiter fuhr.

Obwohl die Zeugen die Polizei sofort informiert haben und durch die Polizei sofort alle Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden, konnte das besagte Tatfahrzeug nicht gefunden werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um eine männliche, dunkel gekleidete Person. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Zu dem Tatfahrzeug ist bekannt, dass es sich um kleines Fahrzeug, wie z.B. einen Renault Clio oder Opel Corsa gehandelt haben könnte. Bei dem genutzten Anhänger handelt es sich um einen Anhänger des Baumarktes OBI mit einer großen OBI-Aufschrift an der Seite. Der besagte OBI-Anhänger wurde in der vergangenen Nacht in der Straße Am Wasserturm in Stavenhagen entwendet.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem abgeflexten Zigarettenautomaten in Tützpatz, dem entwendeten OBI-Anhänger aus Stavenhagen oder andere sachdienliche Hinweise zu der Flucht des Tatverdächtigen, dessen Fahrzeug oder des Tatverdächtigen an sich machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de. Es wird auch der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine gesucht, der auf Grund seiner Fahrzeugbreite die Flucht des Tatverdächtigen behinderte. Auch er könnte Beobachtungen gemacht haben, die bei der Aufklärung der Straftaten hilfreich sein könnten.

