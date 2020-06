Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg/VS) Abluftrohr gerät in Brand 11.6.20 23 Uhr

Triberg (ots)

Eine Rauchentwicklung aus einem Rohr an einem Gebäude in der Kreuzstraße hat die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag auf den Plan gerufen. Vermutlich durch einen elektrischen Defekt ging ein altes Entlüftungsrohr, das nicht mehr in Betrieb war, in Brand. Da zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung 14 Personen im Gebäude waren, mussten diese ihre Wohnungen vorsorglich verlassen. Sie wurden vorübergehend in einem Hotelbetrieb untergebracht. Zu Schaden kam niemand. Ein nenneswerter Schaden am Rohr ist ebenfalls nicht entstanden. Die Feuerwehr Triberg war mit 40 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen ausgerückt.

