Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Fußgängerin angefahren

Duisburg (ots)

Ein 84-jähriger Mann hat am Mittwochabend (27. November, 19:57 Uhr) am Verteiler "Am Nordhafen/Eisenbahnstraße" eine Fußgängerin übersehen, die einen Zebrastreifen überquerte. Der grüne VW und die 30-Jährige stießen zusammen. Nach ersten Zeugenhinweisen könnte ein Laternenmast die Sicht beider Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt haben. Die Fußgängerin, die beim Eintreffen der Rettungskräfte bei Bewusstsein war, wurde ins Krankenhaus gebracht. (stb)

