Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Personenkontrollen am Silbersee in Feilbingert

Feilbingert (ots)

Am 31.07.20 gegen 22:30 Uhr wurde der Polizei Bad Kreuznach mitgeteilt, dass im Naturschutzgebiet am Silbersee in Feilbingert Personen Wildcampen, Feuer machen und Hunde frei herumlaufen lassen würden. Vor Ort konnten von der Streife drei Gruppen (insgesamt 25 Personen) angetroffen werden. Freilaufende Hunde konnten nicht festgestellt werden. Zwei Gruppen hatten jedoch Zelte aufgestellt und waren augenscheinlich am campen. Eine Gruppe davon hatte auch Feuer gemacht. Die Personalien dieser beiden Gruppen wurden festgestellt der Verbandgemeinde Bad Kreuznach mitgeteilt. Diese entscheidet über mögliche Bußgelder.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell