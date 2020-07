Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbruch in der Goethestraße

Hagen (ots)

Am Dienstag, 07.07.2020, rief ein Anwohner eines Hauses in der Goethestraße die Polizei. Offenbar waren Unbekannte in seinen Keller eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Täter zwischen Montag, 06.07.2020, 22:00 Uhr, und Dienstag, 11:00 Uhr, Zutritt zum Mehrfamilienhaus. Mit einem bislang unbekannten Werkzeug schnitten sie das Vorhängeschloss der Kellertür durch. Anschließend entwendeten sie ein E-Bike, eine Stichsäge, eine Bohrmaschine und eine Lichtanlage aus der Parzelle. Die Einbrecher konnten unerkannt entkommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Die Kripo fragt jetzt: Wer hat im oben genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt? Insbesondere Hinweise zu Fahrzeugen sind wichtig. Bitte melden Sie sich unter der 02331 986 2066. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell