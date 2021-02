Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(sb) In der Zeit vom 06.01.21 bis zum 06.02.21 brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Bodelschwinghstraße ein. Das Haus und sämtliche Behältnisse wurden durchsucht. Die Täter entwendeten einen geringen Bargeldbetrag und Schmuck. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen erbittet die Kriminalpolizei der KPB Lippe unter 05231 / 609 -0.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell