POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

(sb) Am 06.02.21 gegen 00:50 Uhr versuchte ein unbekannter Täter auf den Balkon eines Wohnhauses an der Mörthstraße zu klettern. Als er von einem Nachbarn mit der Taschenlampe angeleuchtet wurde, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Wer noch Beobachtungen gemacht hat, teilt diese bitte der KPB Lippe unter 05231 / 609-0 mit.

