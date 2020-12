Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in Sonnenstudio

Schönenberg-KübelbergSchönenberg-Kübelberg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 10.12.2020 bis Freitag, den 11.12.2020 wurde in ein Sonnenstudio in Schönenberg-Kübelberg in der Glanstraße eingebrochen. Der oder die Täter brachen einen Wandtresor auf und entwendeten Bargeld. Aus einem separaten Raum, in welchem Pakete deponiert waren, wurde außerdem ein Paket mit einem Handy entwendet. Des Weiteren wurden 20 Halsketten (Modeschmuck) und der Inhalt einer Spardose gestohlen. Die exakte Schadenshöhe liegt aktuell noch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.:06373822111 oder unter Email pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell