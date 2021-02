Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Warnung vor Betrugs-SMS.

Lippe (ots)

Ein bundesweites Kriminalitäts-Phänomen, das vor allem Nutzende von Android-Geräten betrifft, beschäftigt die Polizei. "Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es." Es schließt sich ein Link an, den man anklicken soll. Solche oder ähnliche SMS-Nachrichten erhalten zurzeit zahlreiche Handy-Nutzende. Da in der Pandemiezeit viele Geschäfte geschlossen sind, weichen die Menschen auf den Online-Handel und damit auch auf Lieferungen an die Haustür aus. Das machen sich diese Betrüger zunutze. Durch das Klicken auf den Link laden Sie sich eine Schadsoftware auf ihr Gerät. Die Ausmaße stehen zurzeit noch nicht abschließend fest. Nach dem Aktivieren des Links werden jedoch zahlreiche SMS an die Endgeräte geleitet, die wiederum Links enthalten. Es ist nicht auszuschließen, dass Fremde damit Zugang zu ihrem Smartphone und damit auf persönliche Dateien, Passwörter oder auch Fotos haben können. Klicken Sie keinesfalls auf Links, deren Herkunft Sie nicht kennen. Wenn Sie ein Paket erwarten, nehmen Sie bitte auf den bisherigen Wegen (E-Mail, Telefon) Kontakt zu dem Verkäufer auf. Bestätigen Sie keine Installationen von Ihnen fremde Apps. Solange Sie den Link nicht angeklickt haben und/oder die App installiert haben, ist Ihnen noch nichts passiert. Sie können sich zusätzlich schützen, indem Sie in Ihrem Smartphone die Funktion "Installation von unbekannten Apps deaktivieren" einschalten. Weitergehende Informationen zu der Masche finden Sie hier: https://www.polizei-praevention.de/aktuelles/sms-mit-paketbenachrichtigungslink-verursacht-massenhafte-sms.html Wenn Sie Opfer dieses Betrugs geworden sind, erstatten Sie bitte Strafanzeige bei Ihrer Polizei.

