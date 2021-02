Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Veldrom. Zeugen für Unfall gesucht.

Lippe (ots)

Sonntagmorgen ereignete sich auf der Altenbekener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand. Gegen 10:50 Uhr befuhren der 28-jährige Fahrer eines schwarzen Audis und der 33-jährige Fahrer eines schwarzen BMWs die Straße in Richtung Horn. Als der BMW den Audi auf Höhe der Straße "An der Bollmühle" überholte, soll der Audi-Fahrer beschleunigt haben. Beim Wiedereinscheren war deshalb zwischen dem Audi und einem vorausfahrenden weiteren schwarzen BMW nur noch eine relativ kleine Lücke, so dass der 33-Jährige seinen BMW stark abbremsen musste. Der 28-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des BMW auf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich zu melden. Insbesondere die Insassen des weiteren schwarzen BMWs, der gegen 10:50 Uhr in Richtung Horn fuhr, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell