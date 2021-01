Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Betrunkener Autofahrer gerät in den Gegenverkehr

Hannover (ots)

Am Dienstag, 12.01.2021, ist es in der hannoverschen Nordstadt zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein 64-jähriger Mann mit seinem Audi in den Gegenverkehr auf der Haltenhoffstraße und stieß mit einem entgegenkommenden VW Transporter zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Heute gegen 14:50 Uhr fuhr der Senior auf der Haltenhoffstraße aus Richtung Herrenhäuser Kirchweg kommend in Richtung des Burgwegs. In Höhe der Hausnummer 59 geriet sein silberner Audi A6 Avant aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Dort stieß der Audi mit seiner vorderen linken Ecke gegen die vordere linke Ecke eines entgegen kommenden neuwertigen VW Transporters. Der Senior sowie der 38-jährige Fahrer des nagelneuen VW Bulli verletzten sich bei dem Unfall leicht. Alarmierte Rettungskräfte befreiten den jungen Mann aus seinem stark beschädigten Fahrzeug und brachten beide Hannoveraner in Krankenhäuser.

Nach den Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ergab sich der Verdacht, dass der leicht verletzte Audi-Fahrer alkoholisiert gefahren ist. Allerdings ist bislang unklar, ob die Trunkenheit unfallursächlich war. Eine Blutprobe wurde angeordnet und entsprechend durchgeführt. Das Ergebnis steht noch aus.

An beiden Autos entstand ein Totalschaden, die Polizei schätzt ihn auf etwa 50.000 Euro. Durch den Unfall und die notwendigen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Haltenhoffstraße in dem Bereich bis etwa 16:15 Uhr voll gesperrt. Busse mussten umgeleitet werden.

Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen sagen können, werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. Für die Polizei Hannover sind insbesondere Hinweise über die Fahrweise des Audi-Fahrers vor dem Unfall von Bedeutung, um die Unfallursache zu klären. /nzj

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Jessika Niemetz

Telefon: 0511 109-1040 (heute noch bis 19:30 Uhr)

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell