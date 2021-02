Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Rettungshubschrauber fliegt schwer verletzten Mann in Klinik.

Mittwochmorgen ereignete sich auf der Grießemer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 44-jähriger Mann aus Aerzen (Niedersachsen) schwere Verletzungen zuzog. Gegen 8:50 Uhr befuhr der Mann mit seinem Fiat die B1 in Richtung Hameln. Innerhalb einer Rechtskurve geriet der Wagen mit den beiden rechten Rädern auf den Grünstreifen und dadurch ins Schleudern, so dass er nach rechts von der Straße ab kam. In einer Böschung drehte sich das Fahrzeug in der Luft und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der schwerverletzte 44-Jährige konnte sich durch das Stoffdach des Wagens selbst aus dem Wagen befreien. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog den Aerzener in eine Klinik. An dem Fiat entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

