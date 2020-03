Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt - Diebstahl eines Pedelec

Am Montag, 23. März 2020, kam es um 21.01 Uhr an einem Kiosk an der Hauptstraße zum Diebstahl eines Pedelec. Vier bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht eines graues Damen-Pedelec gestohlen zu haben und sich damit in Richtung einer Tankstelle entfernt zu haben. Mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnte ein schwarzer BMW 3er mit mutmaßlich OL-Kennzeichen. Die Täter sollen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Weitere Beschreibungen liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 23. März 2020, wurde um 17.40 Uhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf dem Schellohner Weg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 23. März 2020, 17.04 Uhr befuhr ein 36-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Essener Straße in Bakum in Fahrtrichtung Lüsche. Ein 25-jähriger Dinklager befuhr mit seinem Pkw die Straße aus Richtung Rosengarten in Richtung Essener Straße. In Höhe der Einmündung zur Essener Straße übersah der 25-jährige den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 36-jährigen und touchierte dabei die linke Seite des Vechtaers. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 25-jährige leichte Verletzungen zuzog.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Samstag, 21. März 2020, 18.00 Uhr und Sonntag, 22. März 2020, 15.00 Uhr kam es in der Straße Hinter Wehrhahn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des 1000 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

