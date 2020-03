Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland/Strücklingen - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen Sonntag, den 01.März 2020, gegen 00.00 Uhr und Freitag, den 20.März 2020, gegen 10.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus an der Straße "Sonnenau" ein. Was genau entwendet wurde ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.:04498-2111) entgegen.

Saterland/Ramsloh - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, den 24.März 2020, zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Saterländer mit seinem PKW, BMW die Hauptstraße aus Ramsloh kommend in Richtung Sedelsberg, fuhr auf eine dortige Verkehrsinsel und kommt vor einer Hecke zum Stehen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12500 Euro.

