Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher bleiben ohne Beute.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Obernbergstraße einzudringen. Sie hebelten eine Tür zu einem Wintergarten auf. An der sich anschließenden Tür ins Haus scheiterten die Täter jedoch, so dass sie unverrichteter Dinge wieder abzogen. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

