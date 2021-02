Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Starker Schneefall sorgt für Verkehrsunfälle und gesperrte Straßen.

Lippe (ots)

Im gesamten Kreisgebiet hat es in der Nacht zum Montag weiterhin stark geschneit. Der Polizei wurden seit gestern Morgen (Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/4831977) weitere sieben witterungsbedingte Verkehrsunfälle gemeldet, so dass seit Samstag insgesamt 15 Unfälle aufgrund der Wetterverhältnisse zu verzeichnen sind. Neben einer leicht verletzten Person blieb es bei allen anderen Unfällen bei Sachschäden an den Fahrzeugen. Die Polizei ist weiterhin mit starken Kräften im Einsatz und auf ein erhöhtes Unfallaufkommen im Kreisgebiet eingestellt.

Zurzeit (Stand 11:00 Uhr) sind einige Straßen in Lippe aufgrund von Schneeverwehungen oder liegengebliebenen Fahrzeugen gesperrt und vorübergehend nicht mehr befahrbar:

- Barntrup: Rote Kuhle - Detmold: Pivitsheider Straße, Ehrenbergweg in Fahrtrichtung Birkenallee (Hiddesen) - Detmold/Schlangen: Gauseköte - Extertal: Heinebüchenbruch bzw. Hamelner Straße, Linderhofer Straße - Horn-Bad Meinberg: Bauernkampstraße in Fahrtrichtung Schlangen (Veldrom) - Kalletal: Almenaer Straße - Lemgo: Bohlenweg, Trifte - Schieder-Schwalenberg: Ruensieker Straße

Vor allem in ländlichen Regionen kommt es aktuell zu extremen Schneeverwehungen, so dass Straßen und Wege teils nicht passierbar sind. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt noch bis zum heutigen Montagabend Schneefall voraus. Zudem muss aufgrund der niedrigen Temperaturen mit starkem Frost und Glätte auf den Straßen gerechnet werden. Durch den vielen Neuschnee und Sturmböen werden auch weiterhin Schneeverwehungen erwartet.

Die Polizei bittet alle Lipper:innen daher: Bleiben Sie möglichst zu Hause und vermeiden Sie unnötige Wege mit dem Fahrzeug, um keine Risiken einzugehen! Sollten Sie dennoch auf den lippischen Straßen unterwegs sein, nutzen Sie bitte ausschließlich Fahrzeuge mit einer entsprechenden wintertauglichen Ausstattung durch Winterreifen und ggf. Schneeketten.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell