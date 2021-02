Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Wendlinghausen. Täter werden gestört.

Lippe (ots)

Während am frühen Sonntagmorgen mindestens zwei Täter versuchten einen Zigarettenautomaten in der Betzener Straße aufzubrechen, wurden sie von einem Zeugen gestört und flüchteten. Die Täter versuchten den Automaten gegen 1:45 Uhr aufzuschneiden. Dabei nutzten sie vermutlich eine Flex. An dem Gerät, das sich an der Hauswand einer Gaststätte befindet, entstand erheblicher Sachschaden. Beute machten die Diebe keine. Ihre Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

