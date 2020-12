Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201204.1 Fitzbek: Zeuge überrascht Automaten-Aufbrecher

FitzbekFitzbek (ots)

Nachdem ein Mann drei Personen während des Aufbrechens eines Zigarettenautomaten in Fitzbek in der Nacht zu heute erwischt hat, flohen die Unbekannten. Eine Fahndung nach ihnen verlief negativ.

Gegen 02.30 Uhr meldete sich ein Anwohner der Hauptstraße in Fitzbek bei der Polizei. Er hatte zunächst verdächtige Geräusche wahrgenommen und bei einer Nachschau drei Männer entdeckt, die sich an einem an einer Hauswand befestigten Automaten zu schaffen machten. Als die Unbekannten den Zeugen wahrnahmen, ergriffen sie zu Fuß die Flucht in Richtung Rade. Eine sofort nach den Flüchtigen eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Vor Ort war ersichtlich, dass die Täter den Automaten gewaltsam geöffnet und eine unbestimmte Menge an Zigaretten und Bargeld entnommen hatten. Einen Teil der Tabakwaren ließen sie zurück, vermutlich aufgrund des Erscheinens des Zeugen.

Eine Beschreibung zu den Tätern gibt es nicht. Zeugen, die zur Nachtzeit in Fitzbek ein verdächtiges Fahrzeug oder verdächtige Personen wahrgenommen haben, sollten sich bei der Kripo Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

