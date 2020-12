Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201203.6 Brunsbüttel: Containeraufbrüche und Diebstähle

BrunsbüttelBrunsbüttel (ots)

Auf einem Firmengelände in Brunsbüttel haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch ihr Unwesen getrieben. Sie brachen in mehrere Container ein und entwendeten ein Fahrzeug, in das sie vermutlich ihr Stehlgut luden.

Im Zeitraum von Dienstag, 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 06.30 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das umzäunte Firmengelände in der Fritz-Staiger-Straße. Dort verschafften sie sich zu mehreren Containern Zutritt und stahlen unter anderem Werkzeuge. Aus einem Baucontainer entnahmen sie einen Fahrzeugschlüssel und entwendeten den dazugehörigen VW T6 im Wert von etwa 25.000 Euro und mit den auswertigen Kennzeichen EL-H 6468. Letztlich verließen die Täter mit noch nicht abschließend zu benennendem Stehlgut das Grundstück nach Öffnen des Zaunes in Richtung der Justus-von-Liebig-Straße. Für die Flucht nutzten sie vermutlich den Kastenwagen T6.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sollten sich an die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell