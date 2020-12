Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201203.4 Itzehoe: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht!

ItzehoeItzehoe (ots)

In der Nacht zu heute hat ein Unbekannter versucht, in ein Geschäft in der Itzehoer Innenstadt einzubrechen. Das Vorhaben schlug fehl, es entstand allerdings einiger Sachschaden.

Gegen 03.40 Uhr kam es zu einer Alarmauslösung in einem Geschäft in der Feldschmiede. Daraufhin eingesetzte Beamte trafen an dem betroffenen Laden keine Person mehr an, entdeckten jedoch eine gesplitterte Schaufensterscheibe. Offensichtlich hat ein Unbekannter mit einem Pflasterstein versucht, das Fenster komplett zu zerstören, scheiterte jedoch an der Doppelverglasung. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa tausend Euro liegen.

Hinweise auf den Täter gibt es bisher keine - Zeugen sollten sich an die Kripo Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

