Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Motorradfahrer stürzt

Sprockhövel (ots)

Am 08.07. gegen 06:45 Uhr befuhr ein 59-jähriger Wuppertaler mit seinem Motorrad Suzuki die Stefansbecke in Richtung Gevelsberger Straße. Wohl aufgrund einer Ölspur auf der regennassen Fahrbahn verlor er bei einem Bremsvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ölspur wurde von den städtischen Betrieben beseitigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell