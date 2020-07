Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Pkw entwendet und betrunken Unfall verursacht

Schwelm (ots)

Am 07.07. gegen 18:00 Uhr wurden Polizeibeamte wegen einer hilflosen Person in die Ernst-Adolf-Straße gerufen. Vor Ort stellten sie fest, dass der 35-jährige Dortmunder, der zuvor immer wieder auf die Straße getorkelt war und Passanten angeschrien hatte, laut Vortest einen Alkoholwert von annähernd 3 Promille hatte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er zuvor in Wuppertal einen Pkw entwendet hatte, mit dem er sich nach Schwelm begab. Auf seinem Weg verursachte er an bislang unbekannter Örtlichkeit einen Verkehrsunfall. Der Pkw wurde an die Eigentümerin übergeben. Der Dortmunder, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde zur Blutprobenentnahme und Ingewahrsamnahme zur Polizeiwache verbracht.

