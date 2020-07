Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Lkw flüchtet nach Unfall

Schwelm (ots)

Am 07.07. gegen 17:0 Uhr befuhr ein Lkw die Bismarckstraße. Auf Höhe der Hausnummer 12 touchierte er den Außenspiegel eines geparkt stehenden Pkw. Der Halter des Pkw hatte den Unfall beobachtet, lief hinter dem Lkw her und machte durch Rufen und Klopfen am Lkw auf sich aufmerksam. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt dennoch weiter fort. Ermittlungen zum Unfallverursacher wurden eingeleitet.

