Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Schwerer Verkehrsunfall mit Fußgängerin am Rollator 34434 Borgentreich (Körbecke), Liebenauer Str.

Lamerder Str. Samstag, 29.08.2020, 09.23 Uhr

34434 Borgentreich (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 09.23 Uhr, ereignete sich in Borgentreich - Körbecke ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin. Ein 87- jähriger Pkw- Fahrer befuhr die Liebenauer Straße und bog an der Einmündung zur Lamerder Straße nach links in diese ein. Mutmaßlich durch den Schattenwurf eines Gebäudes geblendet, übersah er hierbei eine 93- jährige Fußgängerin, die sich am Rollator gehend auf der Lamerder Straße befand. Die Fußgängerin wurde vom Pkw erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Hierbei wurde die Frau schwer verletzt, sie musste mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik verbracht werden. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,-Euro.

