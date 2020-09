Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 38-jährigen Ladendieb festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag, 24. September, gegen 14.30 Uhr in einem Supermarkt an der Neusser Straße in Lürrip einen 38-Jährigen bei einem Ladendiebstahl festgenommen.

Gegen den Mann aus Viersen lag ein Strafvollstreckungsbefehl der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wegen diverser vorausgegangener Ladendiebstähle vor. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. (km)

