Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wunstorf: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Krad-Fahrer - Polizei sucht Zeugen!

Hannover (ots)

Am Samstag, 29.08.2020, ist es auf der Wunstorfer Straße in Luthe (Wunstorf) zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Motorrads gekommen. Dabei ist der 42 Jahre alte Kradfahrer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 42 Jahre alte Mann aus Wunstorf mit seiner Suzuki gegen 12:00 Uhr aus Richtung Kolenfeld kommend an der Wunstorfer Straße (L392) unterwegs. Zeitgleich fuhr die 38-Jährige aus Neustadt am Rübenberge mit ihrem Pkw der Marke VW Polo die Adolf-Oesterheld-Straße entlang und wollte nach links in den fließenden Verkehr der Wunstorfer Straße einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Kradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme war die Wunstorfer Straße bis 14:15 Uhr in Richtung Wunstorf gesperrt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511-109 1888 zu melden. /nash

