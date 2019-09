Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Zu einem Benefizkonzert wird am Freitag, 11.10.2019 das Bundespolizeiorchester aus München in der Altrheinhalle in Weil am Rhein-Märkt erwartet. Das Orchester ist für die Bewohner des Dreiländerecks kein Unbekannter. Handelt sich doch um ein mit 46 Berufsmusiker(innen) besetztes Profiorchester, das immer wieder einmal in Weil am Rhein oder in der näheren Umgebung zu Besuch ist Die Angehörigen des Orchesters haben alle ein Hochschulstudium oder eine Konservatoriums-Ausbildung absolviert. Es zählt zu den renommiertesten symphonischen Blasorchester der Bundesrepublik. Das Orchester spielt neben staatlichen und beruflichen Anlässen immer wieder im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizei Benefizkonzerte für soziale oder mildtätige Zwecke. Viele Sportinteressierte haben das Orchester sicherlich auch schon beim Spielen der Nationalhymne bei Länderspielen und Meisterschaften erlebt. So gehen auch die Reinerlöse dieses Abends an zwei Organisationen im Landkreis Lörrach. Es handelt sich dabei um das kürzlich neu gegründete Palliativnetz Lörrach, das sich der Sterbebegleitung totkranker verschrieben hat, damit Menschen in der häuslichen Umgebung in Würde Abschied nehmen können. Den zweiten Teil erhält der Förderverein des Hospiz am Buck.

Währen im ersten Konzertteil klassische symphonische Werke auf dem Programm stehen, ist der zweite Teil den amerikanischen Musikerlegenden gewidmet. Sprichwörtlich "in den Händen des Publikums liegt es", ob die Musiker noch die eine oder andere Zugabe aus dem Notenheft ziehen werden. Das Orchester spielt an diesem Abend unter der Leitung von Jos Zegers. Vor dem Konzert und in der etwa 30-minütigen Pause werden die Besucher im Foyer der Halle mit Getränken und kleinen Snacks bewirtet. Zum Beginn des zweiten Programmteils wird der Organisator des Konzerts, Polizeihauptkommissar Helmut Mutter und der ehrenamtliche Geschäftsführer des Palliativnetz Lörrach, der Weiler Arzt Mario Steffens, die Arbeit des Benefizpartners vorstellen.

Während das Orchesters in den zurückliegenden Jahren durch Ihre Auftritte Projekte der Bürgerstiftung und des Lions-Clubs unterstützten, hat man sich in diesem Jahr für die Unterstützung der Arbeit der beiden Palliativ- bzw. Hospiz-Organisationen entschieden.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf erhältlich bei der Tourist-Information Weil am Rhein und über das Reservierungssystem "reservix.de" bzw. den bekannten Vorverkaufsstellen dieses Systems. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

