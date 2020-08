Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung Öffentlichkeitsfahndung: 75-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Seit heute Mittag (29.08.2020) hat die Polizeiinspektion Hannover mithilfe von Fotos nach einer Seniorin aus Braunschweig gesucht. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 75-Jährige aufgrund ihrer Demenzerkrankung in einer hilflosen Lage befand.

Die Braunschweigerin fiel gegen 20:35 Uhr einer Polizeistreife an der Höfestraße Ecke Wöhlerstraße im hannoverschen Stadtteil List auf - etwa drei Kilometer von dem Ort entfernt, an dem man sie zuletzt sah. Sie lief die Straße entlang und stützte sich dabei auf einen alten Ast als Gehstock, den sie vermutlich in der Eilenriede fand. Die Seniorin ist nicht verletzt und wurde bereits ihren Angehörigen übergeben.

Die ursprüngliche Meldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /nash

