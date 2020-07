Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Softairwaffe gehört zur Einbruchsbeute

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch im Stadtteil Neuwerk-Mitte an der Neersbroicher Straße hat ein unbekannter Täter eine Softairwaffe, Elektronikartikel und Bargeld erbeutet. Die Tat muss im Zeitraum zwischen Mittwoch, 29. Juli, 17 Uhr, und Donnerstag, 30. Juli, 2 Uhr, begangen worden sein.

Hebelspuren an Eingangstüren von Mehrfamilienhäusern deuteten am Montag, 27. Juli, in Rheydt an der Nordstraße und am Mittwoch, 29. Juli, im Stadtteil Schmölderpark am Bäumchesweg auf Einbruchversuche hin.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

