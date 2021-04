Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Männerrunde aufgelöst

Ludwigsburg (ots)

In einem Wohngebiet, das sich zwischen der Bahnhofstraße und der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen befindet, wurde am Sonntag gegen 18:30 Uhr eine Ruhestörung in Form von lauter Musik sowie Gesang festgestellt. Nachdem die Polizei alarmiert worden war, fuhr eine Streife die betreffende Örtlichkeit an. Beim Aussteigen aus dem Streifenwagen stellten die Beamten ebenfalls eine erhebliche Ruhestörung durch laute Musik fest. Auf der Suche nach dem Lärmverursacher nahmen die Beamten ein Wohnhaus in Augenschein. Durch den Garten gelangten die Beamten zu einer offenstehenden Terrassentür. Im weiteren Verlauf konnten die Einsatzkräfte fünf Männer im Alter von 42, 47, 49, 50 und 52 Jahren in einem Wohnzimmer antreffen. Dort wurde Alkohol konsumiert und die Musikanlage war aufgedreht. Erst nach mehrmaliger Aufforderung wurde die Musik durch den Wohnungsbesitzer ausgestellt. Aufgrund der geltenden Corona-Verordnung wollten die Polizisten die Personalien der anwesenden Personen, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen und aus mehreren Haushalten stammen, erheben. Diese Maßnahme wurde nicht verstanden und die Stimmung war verbal aggressiv. Diesbezüglich kam eine weitere Streife zur Unterstützung. Während von vier Personen die Daten erhoben werden konnten, stellte sich der 49-Jährige quer und verweigerte die Angaben. Er musste zwangsmäßig nach draußen begleitet werden. Nachdem der Mann erfolgreich nach seinen Ausweisdokumenten durchsucht worden war, soll er die eingesetzten Beamten noch beleidigt haben. Bis auf den Wohnungsinhaber wurden den anderen Beteiligten Platzverweise ausgesprochen. Diese wurden befolgt. Den fünf Männern erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. Zudem wird sich der 49-Jährige wegen Beleidigung verantworten müssen.

