Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Auto zerkratzt

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

In der Zeit von 01.10.2020, 16.00 Uhr bis 02.10.2020, 07.30 Uhr wurde in der Straße Im Höhnhausen in Wachenheim ein Pkw Audi A 4 beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten den Lack an der hinteren linken Tür. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 EUR.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Steffen Rau, PHK Dienstgruppenleiter



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell