Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfallfahrer flüchtet in Stuhr, Schaden 22000 Euro - Einbrüche in Getränkelager und Wohnhaus in Syke - Fahrer ohne Führerschein und unter Alkohol in Diepholz gestoppt ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Pkw aufgebrochen

Am Sonntag, 18.05.2020, in der Zeit von 13.00 bis 15.00 Uhr kam es in Stuhr-Moordeich auf dem dortigen Parkplatz des Friedhofes an der Moordeicher Landstraße zu einem Pkw-Aufbruch. Ein bisher unbekannter Täter schlug die Beifahrerseite eines Firmentransporters ein und entwendete aus dem Innenraum eine Geldbörse samt Inhalt. Die Polizei Weyhe bittet unter der Tel. Nr. 0421-80660 um Zeugenhinweise.

Stuhr - Gleich mehrere Strafanzeigen

Am 19.05.2020 gegen 0 Uhr befuhr ein 29-jähriger Delmenhorster den Shell-Autohof in Stuhr-Groß Mackenstedt mit seinem Audi A5. Bei der Kontrolle durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet wurden. Weiterhin stand der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der mitgeführte Pkw war nicht versichert. Eine Blutprobe wurde entnommen und die entwendeten Kennzeichen sichergestellt. Den Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Kennzeichendiebstahl, Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18.05.2020, gegen 17 Uhr kam es in Stuhr-Groß Mackenstedt, Am Großen Heerweg, auf dem Parkplatz der Steller Heide zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer einer Mercedes E-Klasse verlor auf dem Parkplatz die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei geparkten Pkw, einem VW-Tiguan und einem Fisker Karma. Anschließend flüchtete der Fahrer und ließ den Mercedes am Unfallort verschlossen zurück. Der Gesamtschaden wird auf 22000 Euro geschätzt. Die Polizei Weyhe bittet unter der Tel. Nr. 0421-80660 um Zeugenhinweise.

Weyhe - Drogenfund

Am Sonntag, 18.05.2020, gegen 19 Uhr führten Beamte des PK Weyhe in der Leester Straße in Weyhe eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dieser Kontrolle konnten bei einem 20-jährigen Weyher insgesamt 27g Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Diepholz - Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol

Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Diepholz war gestern gegen 11.45 Uhr auf der Flöthestraße unterwegs, als die Polizei ihn stoppte. Der 60-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Überprüfung ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 0,6 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrzeugschlüssel wurde vorsorglich beschlagnahmt.

Diepholz - Kontrolle verloren

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer verunfallte gestern gegen 20.05 Uhr in der Straße Am Scharrelberg. Als der 19-Jährige einem Hindernis ausweichen wollte, geriet das rechte Vorderrad auf den Grünstreifen. Das Fahrzeug brach aus und prallte gegen einen Baum. Der 19-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, am Pkw entstand Sachschaden.

Syke - Einbruch

Im Verlauf des letzten Wochenendes, von Samstag 11.30 Uhr bis Montag 14.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Okeler Straße ein. Die Täter gelangten durch ein Seitenfenster ins Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume, durchwühlten einiges Mobiliar und entwendeten schließlich Schmuck und eine Digitalkamera. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke-Barrien - Diebstahl aus Cabrio

Eine böse Überraschung erlebte am Mittwoch um 9.30 Uhr ein Bassumer, der nach einer nur kurzen Abwesenheit zu seinem PKW VW-Beetle zurückkehrte. Aus dem offenen Cabrio wurden auf dem Parkplatz eines Baumarktes ein Laptop sowie diverse Dokumente entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Sollte jemand diesen Vorfall beobachtet haben, bittet die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, um Hinweise.

Syke - Einbruch in Getränkeaußenlager

In der Zeit von Samstag ab 21.00 Uhr bis Montag früh 6.00 Uhr sind bisher unbekannte Täter in das Getränkelager am FAMILA-Verbrauchermarkt eingebrochen und haben ca. 12 Getränkekisten entwendet. Um nicht erkannt zu werden, zerstörten die Täter die Flutlichtstrahler, was wahrscheinlich starke Geräusche verursacht haben muss. Wer aus der umliegenden Nachbarschaft etwas gehört oder gesehen hat, wird gebeten, sich bei Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu melden. Der angerichtete Sachschaden liegt ungefähr bei 700 Euro.

Syke - Kollision verhindert

Um nicht mit einem entgegen kommenden PKW zusammen zu prallen, ist ein 26-jähriger Syker am Sonntag gegen 20.30 Uhr in der Straße "Zum Hachepark" an einer verengten Fahrbahn mit der Felge seines PKW an den Bordstein gefahren. Ein bisher noch unbekannter Mercedes-Fahrer kam ihm auf seiner Spur entgegen, setzte seine Fahrt unverändert fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt 1500 Euro.

