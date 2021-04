Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Gegenstände aus Pkw entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag und Montag machte sich ein bislang unbekannter Dieb an einem Skoda Fabia zu schaffen, der in der Kupferwiesenstraße in Gerlingen am Fahrbahnrand geparkt war. Aus dem Kofferraum des Wagens, der höchstwahrscheinlich unverschlossen war, entwendete der Unbekannte einen als Geschenk verpackten Mantel. Darüber hinaus ließ der Täter aus einem Fach in der Mittelkonsole Kaugummis mitgehen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf eine niedrige dreistellige Summe. Aufbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht entdeckt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

