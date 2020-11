Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim/Duissern: Trickdiebinnen ergaunern Handtasche

DuisburgDuisburg (ots)

Zwei Trickdiebinnen haben eine 87-Jährige am Mittwoch (4. November) gegen 11 Uhr vor ihrem Haus auf der Sedanstraße in der Nähe zur Straße In den Bänden angesprochen. Sie baten darum, auf Toilette gehen zu dürfen. Die hilfsbereite Seniorin ließ die Frauen in ihre Wohnung. Nachdem sie wieder gegangen waren, bemerkte die Friemersheimerin, dass ihre braune Lederhandtasche der Marke "Seeger" samt Bargeld fehlte.

In Duissern hat sich am Mittwoch (4. November, 14:30 Uhr) ein Mann mit dem Stadtwerketrick Zutritt zur Wohnung einer 70 Jahre alten Frau auf der Felsenstraße verschafft. Er forderte sie auf, unter seiner Aufsicht den Wasserhahn mehrfach auf- und zuzudrehen. Währenddessen funkte er offenbar mit einem Komplizen, der in der Zeit das Schlafzimmer durchwühlt haben muss. Beute hat das Duo nicht gemacht.

Nachbarn, Anwohner oder aufmerksame Zeugen, die jeweils verdächtige Personen gesehen haben oder ebenfalls angesprochen worden sind, wenden sich bitte mit Hinweisen an das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 2800.

