Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Schwarzer Renault flüchtet nach Unfall

DuisburgDuisburg (ots)

Ein unbekannter Renault-Fahrer hat am Mittwochnachmittag (4. November, 15:15 Uhr) an der Bertaallee Ecke Kruppstraße einen Radfahrer angefahren. Der 20-Jährige stürzte und verletzte sich. Der Fahrer des schwarzen Wagens setzte seinen Weg ohne anzuhalten in Richtung Masurenallee fort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Renault-Fahrer machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

