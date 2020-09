Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer und Motorradfahrer leicht verletzt

Borken (ots)

Mit zwei leicht verletzten Beteiligten endete am Mittwoch in Borken ein Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Motorrad. Dazu war es gegen 13.15 Uhr auf der Josefstraße gekommen: Ein 16-Jähriger Borkener hatte mit seinem Fahrrad den Radweg an der Duesbergstraße befahren und von diesem die Josefstraße gequert - auf dieser war ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Borken in Richtung Heidener Straße unterwegs. Beide Verletzten kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell