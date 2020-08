Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Trickdiebin entwendet Halskette - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Wie der Polizei am gestrigen Mittwoch mitgeteilt wurde, kam es am Samstag, 15.08.2020, gegen 19.10 Uhr, in der Franz-Dietsche-Straße zu einem Trickdiebstahl. Aus einem Pkw heraus wurde eine 67 Jahre alte Frau angesprochen und nach dem nächsten Krankenhaus gefragt. Nachdem sie die Auskunft erteilt hatte, stieg die Beifahrerin aus und umarmte sie unvermittelt. Zuhause bemerkte die 67-Jährige dann, dass ihre Halskette entwendet worden war. Bei dem Pkw, in welchem sich die Tatverdächtige befand, soll es sich um einen silberfarbenen BMW mit deutschem, auswärtigem Kennzeichen gehandelt haben. Eine weitere Beschreibung zu der Frau liegt nicht vor. Am Steuer saß ein Mann. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die eventuell auch von dem Paar angesprochen wurden, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

