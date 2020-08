Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach Pkw-Aufbruch

Freiburg (ots)

Breisach - Die auf dem Beifahrersitz zurück gelassene Handtasche entwendeten bislang unbekannte Diebe am Dienstag 18.08.2020 zwischen 14:10 und 14:15 Uhr in der Murhau. Um an das Objekt der Begierde zu gelangen schlugen der oder die Täter die Seitenscheibe des Mercedes ein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

