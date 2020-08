Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.08.2020, zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beim Rückwärtsausparken in der Straße "In der Hofstatt", auf Höhe der Hausnummer 1, in Gundelfingen mit einem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw.

Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugenaussagen soll es sich beim verursachenden Pkw um einen weissen Kobi, evtl. ein weisser Golf 6 Variant, gehandelt haben. Das Fahrzeug sei von einer jungeren Frau gefahren worden.

Die Verkehrspolizei (Tel.: 0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können, sich zu melden.

