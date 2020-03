Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Randaliert

Baden-Baden (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Räumung eines Wohncontainers einer Asylunterkunft in der Waldseestraße am heutigen Montagmittag zu Randalen gleich mehrerer Bewohner geführt haben. Eine besorgte Verwaltungsmitarbeiterin wandte sich kurz vor 15 Uhr an den Notruf und teilte mit, dass mehrere der Untergebrachten unter anderem Stühle und Mülltonnen auf die Fahrbahn gestellt hätten, um so ihren Unmut über die Räumung zu bekunden. Mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Baden-Baden konnten die Situation vor Ort letztlich unter Kontrolle bringen. Ob es bei dem Vorfall zu Straftaten kam, wird derzeit geprüft.

