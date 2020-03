Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Opferstock aufgebrochen und gestohlen

Sinzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb hat sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen am Opferstock der Mariengrotte in der Schiftunger Straße zu schaffen gemacht. Um an die Spendenkasse zu gelangen, hebelte der Ganove zunächst eine Gittertür auf, um anschließend die Geldbox aus der dortigen Halterung herauszubrechen. Ob sich in dem entwendeten Behältnis auch tatsächlich Bargeld befand, ist unklar. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

