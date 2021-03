Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Freitag, 12.30 Uhr, entwendeten Taschendiebe die Geldbörse eines 59-Jährigen. Der Nachrodter erledigte gerade Einkäufe in einem Supermarkt an der Altenaer Straße. Vermutlich an der Brottheke schlug der unbekannte Täter zu. Hinweise zu ihm konnte das Opfer nicht geben. Hinweise nimmt die Wache Altena entgegen.

