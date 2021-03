Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aggressiver Mann schlägt Sanitäter und pinkelt in einen Rettungswagen

Iserlohn/Hemer (ots)

In Hemer meldeten Zeugen gestern einen hilflosen Mann. Der 70-jährige Iserlohner lag volltrunken in einer Bushaltestelle an der Iserlohner Straße auf dem Boden. Ein Rettungswagen kam hinzu und brachte ihn ins Elisabeth-Krankenhaus. Auf der Fahrt dorthin kippte die Stimmung. Schon beim Transport sei er nach Angaben der Rettungskräfte sehr aggressiv geworden. Plötzlich schnallte er sich ab, stand auf und schlug dem 36-jährigen Rettungsassistenten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend pinkelte der Tatverdächtige in den Rettungswagen. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

