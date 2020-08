Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl beim Umzug: Unbekannter entwendet Möbelstücke vom Gehweg

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Freitag, 14. August, gegen 14.15 Uhr in Eicken an der Schwogenstraße Möbelstücke gestohlen, die im Rahmen eines Umzugs dort auf dem Gehweg abgestellt worden waren.

Die Geschädigte war nur kurz in ihre Wohnung gegangen. Als sie zurückkehrte, waren ein Schmuckschrank (ohne Inhalt) und eine Stehlampe verschwunden. Sie sollten - wie weitere Möbelstücke - später zu ihrer neuen Wohnanschrift gebracht werden.

Ein Zeuge hat beobachtet, wie ein Pkw der Marke BMW (7er Reihe) vorgefahren sei. Der Fahrer sei ausgestiegen und habe den Schrank und die Lampe in seinen Wagen geladen. Dann sei er weitergefahren.

Hinweise in diesem Fall erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

