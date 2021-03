Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus PKW

Altena (ots)

An der Bachstraße knackten Diebe in der Nacht auf Montag zwei PKW. Aus einem Hyundai verschwanden Getränkeflaschen. Beim gewaltsam geöffneten Renault machte der Täter keine Beute. Wer kann Hinweise zu den Taten an die Wache Altena geben?

