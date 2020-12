Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Geldstrafe bezahlt

Görlitz, BAB 4Görlitz, BAB 4 (ots)

Eine 46-Jährige aus Polen ist am Samstagabend in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Görlitz von der Bundespolizei festgenommen und zur Dienststelle mitgenommen worden. Lange währte ihr Aufenthalt dort aber nicht. Eine bis dato offengebliebene Geldstrafe (670,00 Euro einschließlich Verfahrenskosten) bezahlte sie schließlich, weshalb sich alle Türen wieder öffneten. Die Frau war vom Amtsgericht Görlitz vor über drei Jahren wegen Urkundenfälschung verurteilt und später von der Staatsanwaltschaft Görlitz per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben worden.

